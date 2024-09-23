Ezgi Tanergeç\'in Yeni Romanı Raflarda

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(İSTANBUL) - İlk romanı "Devridaim" ile 2022 Turgut Özakman İlk Roman Ödülü'nü ve 2024 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanarak dikkat çeken Ezgi Tanergeç'in ikinci romanı "Geç Kalanlar Kümesi", İthaki Yayınları'ndan bu perşembe günü raflarda yerini alıyor. Yazar, Erkin Koray'a ithaf ettiği romanında, ezelden beri kendi kuyruğunun peşinde dolanan insanlığın bizzat yarattığı yeni nesil tehditlere odaklanıyor.

Yazar Ezgi Tanergeç, ilk romanı "Devridaim" ile 2022 Turgut Özakman İlk Roman Ödülü'nü ve 2024 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanmasının ardından yeni bir romanla daha okuruyla buluşuyor. Tanergeç'in "Geç Kalanlar Kümesi" eseri, İthaki Yayınları imzasıyla bu perşembe günü raflarda yerini alacak.

İronik bir dille kaleme alınan Geç Kalanlar Kümesi, vicdan azabının gölgesinde yıllar sonra bir araya gelen dört eski arkadaşın, geçmişteki gizli ortaklıklarının izlerinden kaçmaya çalışırken kendilerini yepyeni bir antlaşmanın içinde bulmalarını konu ediniyor. Sıradan insanların yaşamlarından sıra dışı bir hikaye evreni yaratan Tanergeç; sahte profiller, gizemli personalar, travmalar, başka hayatların çekiciliği, kadim kadınlık sorunları ve dostluğun göreceli tanımıyla inşa edilmiş çarpıcı bir kurguya imza atıyor.

Roman'dan bir bölüm şöyle:

"Bazen doğrunun mutlaklığı, vasatın çoğunluğu karşısında eriyip gidiyor. Yanlışı çevreleyenler ezici üstünlüğü sağladığında yavaş yavaş kendi doğrularından hatta mutlak doğrudan şüphe duyuyorsun. Küçükken şemsiyeye 'şemsiye' diyebilen tek çocuk olmak bir gurur ya da övgü sebebi olacakken aksine, 'şemşiye' diyenlerin oluşturduğu çoğunluk, sanki sen yanlışmışsın gibi bir algı yaratıyor. Hatta tek kaldığın için alay konusu bile olabiliyorsun. Böylece dışlanmamak için yavaş yavaş o düpedüz yanlış 'ş' harfini benimsiyorsun. Hata olduğunu bile bile şemsiyeye 'şemşiye' demeye başladığında artık doğru ve yanlış senin için iki zıt kavram olmaktan çıkıyor."

Yazar hakkında:

Ezgi Tanergeç, 1980 yılında İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nü bitirdi. Mezuniyetinin ardından İstanbul'a yerleşti. 13 yıl İstanbul'da yaşadı. Bu süre içinde basında ve televizyon sektöründe çalıştı. Daha sonra çeşitli kurumlarda basın danışmanlığı yaptı. 2012'de kendi işini kurdu. 2016 yılında İzmir'e geri döndü. 2020'de yazmaya başladığı ilk romanı Devridaim, 2022'de Turgut Özakman İlk Roman Ödülü'nü kazandı, 2023'te Bilgi Yayınevi tarafından basıldı; 2024'te ise Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık görüldü. "Deli Sabri" adlı uzun metraj bir film senaryosu da bulunan yazarın Rüzgar adında bir oğlu var.