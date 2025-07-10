Ezher, 'Avrupalı İmamlar' Grubunu Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ezher, 'Avrupalı İmamlar' Grubunu Kınadı

10.07.2025 21:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ezher Kurumu, İsrail'i ziyaret eden 'Avrupalı imamlar' grubunu 'sapkın' olarak nitelendirdi.

Mısır'daki El Ezher Kurumu, kendilerini "Avrupalı imamlar" şeklinde tanımlayarak İsrail'i ziyaret eden kişileri "İslam'ı ve Müslümanları temsil etmeyen sapkın bir grup" olarak niteledi.

Ezher Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Şalgumi'nin öncülüğünde kendilerini "Avrupalı imamlar" olarak tanımlayan grubun İsrail'e gerçekleştirdikleri ziyarete tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kendilerini Avrupalı imamlar olarak tanıtan grubun işgal altındaki Filistin topraklarına giderek işgalci (İsrail) Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la buluşmaları ve ziyaretleriyle bir arada yaşamanın yanı sıra dinler arası diyaloğu hedefledikleri şeklindeki kötü niyetli konuşmalarını hoşnutsuzlukla takip ettik." ifadeleri kullanıldı.

Bu ziyaretle, Filistin halkının 20 aydan fazla süredir benzeri görülmemiş katliam ve saldırılara maruz kaldığı soykırımın görmezden gelindiği vurgulanan açıklamada, "Ezher, gözleri ve basiretleri körelmiş bazı kişilerin yaptığı ziyareti şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "bu kişilerin Filistin halkıyla adeta dini veya insani hiçbir bağı yokmuş gibi topraklarında çektikleri acılara duyarsız olduklarına" dikkat çekilerek "Bu gibi insanlar, yaptıkları nedeniyle genellikle tarihin karanlık sayfalarında yer alırlar." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların "bu tip kişilere karşı uyarıldığı" açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunlar, İslam'ı ve Müslümanları temsil etmeyen sapkın bir gruptur. Bunlar ayrıca güçsüz ve haksızlığa uğrayanlarla dayanışmayı şiar edinen din alimlerini de temsil etmiyor. Müslümanları, namaz kılıyor ve imam olduklarını iddia ediyor olsalar dahi bu münafıklara ve utanç sofralarından beslenen benzer kişilere karşı uyarıyoruz."

Hasan Şalgumi isimli kişinin öncülük ettiği bir grup, kendilerini "Avrupalı imamlar" şeklinde tanımlayarak 7 Temmuz'da İsrail'i ziyaret etmiş ve Herzog'la bir araya gelmişti. Söz konusu ziyaret, hem Avrupa'da hem Filistin'de tepkiyle karşılanmıştı.

Avrupa İmamlar Konseyi isimli kuruluş da yaptığı yazılı açıklamasında, "Sözde imamların işgalci İsrail devletine yaptığı ziyaret ve suçlularla görüşmeleri hakkındaki medyaya yansıyanlar bizi şok etti." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, ziyaretin "şüpheli amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen kışkırtıcı ve gösterişli doğasını açıkça ortaya koyduğu" ve kıta genelinde Filistinlileri desteklemek için protesto ve gösteriler düzenleyen Avrupa'daki Müslümanların tutumunu temsil etmediği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezher, 'Avrupalı İmamlar' Grubunu Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manavgat Belediyesi’nde işler karıştı Başkanvekili kura ile belirlenebilir Manavgat Belediyesi'nde işler karıştı! Başkanvekili kura ile belirlenebilir
Atina’da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu Atina'da ünlü gazetecinin yaşadığı binada patlayıcı düzenek buldu
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Joao Felix yuvaya geri dönüyor Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Çorum’da feci kaza Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı Çorum'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü, 11 kişi yaralandı

16:23
DEM Parti’li Pervin Buldan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür telefonu
DEM Parti'li Pervin Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür telefonu
15:42
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
LeMan dergisinin yazı işleri müdürü apronda gözaltına alındı
14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
23:11
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi
Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
22:58
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
22:27
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler
Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
21:48
Almanya’da Filistin destekçilerine polis şiddeti O anlar kameralarda
Almanya'da Filistin destekçilerine polis şiddeti! O anlar kameralarda
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 16:41:49. #7.11#
SON DAKİKA: Ezher, 'Avrupalı İmamlar' Grubunu Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.