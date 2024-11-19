F-4E Phantom 2\'ye Türk Bayrağı ve Atatürk

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerince "F-4E Phantom 2" uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girişinin 50'nci yılı kapsamında uçaklardan birinin gövdesine Türk bayrağı, kuyruğuna Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışlarının yer aldığı boya tasarımı yapıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamada, ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel'in koordinatörlüğünde yürütülen uçak boyama tasarımının, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Safa Akalay tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Öğretim Görevlisi Dr. Tunçemre Doğramacı'nın "spook" karakterini yorumlayarak tasarıma katkı sağladığının bilgisi verilen açıklamada, "ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın da katıldığı tarihi gösteri, Japonya, ABD, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkelerden 480'i yabancı yaklaşık 800 havacılık fotoğrafçısı tarafından kayda alındı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, gövdesinde Türk bayrağı, kuyruğunda ise Atatürk resminin olduğu F-4E Phantom 2 uçakla uçuşa liderlik yaptı." ifadesi kullanıldı.