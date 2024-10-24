Fabrika Sahibi 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Fabrika Sahibi 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Aldı

Fabrika Sahibi 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Aldı

Kayseri'de avukatları darbeden fabrika sahibi Serpil Y. toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24.10.2024 18:29
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KAYSERİ'de avukat Coşkun Özbek'i (29), haciz işlemine gittiği fabrikada darbedip, yanında gelen avukat Kübra Kürkçü'ye de (28) hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan fabrika sahibi Serpil Y. (51), iki farklı suçtan toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Barosu avukatlarından Coşkun Özbek, meslektaşı Kübra Kürkçü ile geçen yıl 24 Ağustos'ta, haciz işlemleri için Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya gitti. Daha önce geçirdiği kaza nedeniyle ayağına dikiş atılan Özbek, işlemler sırasında fabrika sahibi Serpil Y.'nin saldırısına uğradı. Serpil Y., saldırı sırasında, "Sen neyi bekliyorsun? Ayağın tutuyor mu, kırayım mı? Kimi istiyorsan ara, darbetti beni" dedi. Avukat Coşkun Özbek ise görüntüleri kaydeden meslektaşına, "Polisi arar mısın?" dedi. Bu sırada Serpil Y.'ye yanındaki kızı engel olmaya çalıştı.

Olay sonrası avukat Coşkun Özbek ve meslektaşı Kübra Kürkçü, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Serpil Y., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı şartıyla, adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, sanık Serpil Y. hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'Hakaret'ten de 1 yıldan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında mağdur Coşkun Özbek hazır bulunurken, Serpil Y. duruşmaya katılmadı. Serpil Y., önceki duruşmada, "Koltuk değneği ile birkaç defa vurdum. İlaç kullanıyordum. O gün ilaçlarımı almadığımdan dolayı sinirle böyle bir şey yaptım. Pişmanım" diye ifade vermişti. Mahkeme hakimi, sanık Serpil Y.'yi, 'hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

Kaynak: DHA

Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fabrika Sahibi 9 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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