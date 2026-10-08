Fairford Üssü soruşturmasında gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz serbest bırakıldı - Son Dakika
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Fairford Üssü soruşturmasında gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz serbest bırakıldı

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Fairford Hava Üssü'ne yönelik terör saldırısı iddiası soruşturmasında 6 Ekim'de Londra'da gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz kefaletle serbest bırakıldı. Gloucestershire'daki üs çevresindeki olayla bağlantılı gözaltına alınan diğer 6 kişi de kefaletle salıverilmişti.

İngiltere'de ABD'nin kullandığı Fairford Hava Üssü'ne yönelik terör saldırısı iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 22 yaşındaki İngiliz kefaletle serbest bırakıldı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamaya göre, Gloucestershire'daki hava üssü yakınlarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 6 Ekim Salı günü Londra'da gözaltına alınan İngiliz kefaletle serbest bırakıldı.

Olayla bağlantılı gözaltına alınan diğer 6 kişi de kefaletle salıverilmişti.

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki üs yakınlarında 27 Eylül'de 3 minibüs, patlayıcı taşıdıkları şüphesiyle durdurulmuş, üssün yanında bulunan Whelford köyündeki 85 hane tahliye edilmişti.

Bölgede 400 metre çapında güvenlik kordonu oluşturulmuş, üssün girişlerine iş makineleri ve ağır tonajlı araçlar paralel şekilde park etmişti.

Minibüslerdeki 5 kişi gözaltına alınmış ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken bir İran-İngiliz çifte vatandaşı daha gözaltına alınmış, ABD ise savaş uçaklarını tahliye etmişti.

İngiltere Terörle Mücadele Polisi, hava üssüne yönelik terör saldırısı iddialarına ilişkin 22 yaşındaki İngiliz'in de gözaltına alındığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan sonra ABD ordusuna bağlı askeri uçaklar Fairford Üssü'nü kullanmıştı.

İngiltere, bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını kaydederken Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da belirtmişti.

Kaynak: AA
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