Fas, Artan Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Hazırlık Yapıyor

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Kuzey Afrika'nın Akdeniz iklimine sahip ülkesi Fas, özellikle son yıllarda yazın sıcaklıkların yükselmesiyle baş gösteren orman yangınlarıyla mücadele etmek için hazırlık yapıyor.

Fas Su ve Orman Ajansı, geçen ay, ülkeyi 6 senedir etkileyen kuralık sebebiyle bu yıl "yangın riskinin artacağı" yönünde açıklamada bulundu.

Ülke topraklarının yüzde 12'sini kaplayan ormanlarda geçen yıl 466 yangın çıktığı belirtilen açıklamada, 6 bin 426 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, bir önceki yıl ise 22 bin hektar ormanın yandığı belirtildi.

Faslı yetkililer, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ülkenin son yıllarda maruz kaldığı iklim değişikliğinin farkında olduklarını ve artan orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Tahmini haritalandırma

Fas Su ve Orman Ajansı İklim ve Çevre Riski Yönetimi Müdürü Fuad Asali, "2024 yılında orman yangınlarıyla mücadeleye hazırız ve gerekli tüm önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Asali, orman yangın riskine göre "tahmini haritalandırma" yapıldığını belirterek, tahminler doğrultusunda orman yangınları için tedbirler alındığını kaydetti.

Fas'ın Tanca, Asilah, Huseyma, Nadur, Hanifra, Beni Mellal ve Taza kentlerinin orman yangınları bakımından "en yüksek riskli" bölgeler olarak belirlendiği bilgisini veren Asali, Tetuan ve Mazik Funeydek'in "yüksek riskli" ve Adagir'in "orta seviye riskli" bölgeler arasında yer aldığını aktardı.

Asali, Fas'ta son 25 yılda çıkan yangınlara ilişkin verileri incelediklerini ve yangına karşı en savunmasız alanları belirlediklerini aktardı.

Önleyici ölçümler

Yangınlarla mücadele etmek için 153 milyon dirhem (yaklaşık 15 milyon 300 bin dolar) tutarında bütçe ayıran Fas Su ve Orman Ajansı, yeni araçlar satın almanın yanı sıra karadan ve havadan gözlemler yaparak "önleyici ölçümler" yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda, yangınla mücadele çalışmaları için gerekli suyun temin edileceği noktaların belirleneceği, orman içerisinden yollar açılacağı ve yolların bakımının yapılacağı ifade edildi.

Yangına karşı alınan önlemler çerçevesinde personele eğitimler verileceği ve yangın söndürme uçaklarının sayısının 8'e çıkarılacağı bildirildi.

Ajans, Fas genelinde vatandaşların yangınla nasıl baş edileceği ve ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda sahada ve medya aracılığıyla bilinçlendirme faaliyetlerinin de yapılacağını belirtti.

Artan sıcaklık tehlikesi

Faslı çevre uzmanı Celal el-Mati ise son 50 yıldır dünya genelinde sıcaklık artışının görüldüğünü hatırlatarak, Fas'ta "artan sıcaklık tehlikesi" konusunda uyardı.

Mati, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucu olarak kuraklık tehlikesinin yanı sıra sel felaketlerinin de sıklıkla görüldüğünü ifade etti.

Fas'ta "iklim değişikliğinin kaçınılmaz bir hale geldiğini" aktaran Mati, son 4 yılda orman yangınlarında ciddi bir artış görüldüğüne dikkati çekti.

Mati, "Bu sorunlarla başa çıkmak için ciddi adımlar atılmalı ve su kaynakları doğru bir şekilde kullanılmalı." ifadelerini sözlerine ekledi.