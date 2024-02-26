Fas Dışişleri Bakanı: Fransa ile ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayanıyor - Son Dakika
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Fas Dışişleri Bakanı: Fransa ile ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayanıyor

Fas Dışişleri Bakanı: Fransa ile ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayanıyor

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fransa ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar temeline dayandığını belirtti. Burita, Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında ülkelerinin ilişkilerini 'sıra dışı ve benzersiz' şeklinde niteledi. Paris-Rabat ilişkilerinin içerik, etkinlik ve yaklaşım bakımından bir yenilenme ve gelişme aşamasında olduğunu vurgulayan Burita, Fransa'nın Batı Sahra konusundaki teklifini desteklediğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne ise Fas'a 30 yıl sürecek bir ortaklık kurulması teklifinde bulundu.

26.02.2024 20:13
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fransa ile ilişkilerin karşılıklı çıkarlar temeline dayandığını belirtti.

Burita, ülkesini ziyaret eden Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Burita, ülkesinin Fransa ile ilişkilerini "sıra dışı ve benzersiz" şeklinde niteledi.

Paris-Rabat ilişkilerinin karşılıklı çıkarlar temeline dayandığını da belirten Burita "Bugün iki ülke arasındaki ilişkiler, dünyanın tanık olduğu gelişmelere uygun şekilde, içerik, etkinlik ve yaklaşım bakımından bir yenilenme ve gelişme aşamasında." dedi.

Fransız Bakan Sejorne de Fransa'nın Batı Sahra konusunda Fas'ın ortaya koymuş olduğu teklifi açık şekilde desteklediğini yineledi.

Sejorne, Batı Sahra konusunun Fas için bir beka konusu olduğunu bildiklerini belirterek "Artık ilerleme zamanı geldi. Ben şahsen bu konu için özel çaba göstereceğim." diye konuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Sejorne ayrıca Fas'a yenilenebilir enerji, eğitim ve modern sanayi sektörlerinin geliştirilmesini kapsayan 30 yıl sürecek bir ortaklık kurulması teklifinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas Dışişleri Bakanı: Fransa ile ilişkiler karşılıklı çıkarlara dayanıyor - Son Dakika

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