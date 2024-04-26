Fas'ta İsrail'e Karşı Gösteriler Devam Ediyor - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'e Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Fas\'ta İsrail\'e Karşı Gösteriler Devam Ediyor

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılara son verilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler 29 haftadır devam ediyor. Faslılar, Filistin'i Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi'nin çağrısı üzerine Kazablanka, El-Cedide, Safi, Tatvan ve Ucda şehirlerinde eylemler gerçekleştiriyor. Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurulu, Filistinlilerin kararlılığının ve fedakarlığının ümmete ilham olduğunu belirtti. Göstericiler, Hamursuz Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlara da tepki gösterdi. Fas, Gazze'ye destek gösterileriyle İslam ülkeleri arasında öne çıkıyor.

26.04.2024 21:13
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Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların son bulması talebiyle 29 haftadır gösteriler düzenleniyor.

" Filistin'i Destekleme ve (İsrail'le) Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi"nin çağrısı üzerine Fas'ın Kazablanka, El-Cedide, Safi, Tatvan ve Ucda şehirlerinde Faslıların katılımıyla eylemler gerçekleştirildi.

Fas'taki Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurulu adlı sivil toplum kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, "Filistinlilerin 200 gündür devam eden kararlılığı ve fedakarlığı ümmete ilham oluyor." ifadelerine yer verildi.

Göstericiler, 22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına da tepki gösterdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Filistinlileri "doğrudan ABD desteğiyle hedef aldığını" ve "soykırım savaşı" yürüttüğünü belirten göstericiler, "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Geri çekilme yok, teslim olmak yok, direniş devam ediyor", "Normalleşmeye hayır, Filistin satılık değil" ve "Gazze şerefin sembolüdür" sloganları attı.

Fas'taki Ümmet Sorunlarını Destekleme Kurulu Üyesi Hasan Ebu el-Kasım, Kazablanka şehrindeki gösteride, "(Fas halkının) İsrail'in suçlarına sessiz kalmayacağını ve Filistin'e destek vermeye devam edeceğini" söyledi.

Kasım, Gazze'ye destek gösterileri aracılığıyla Filistin meselesinin insani bir konu olduğunu göstermek istediklerini vurgulayarak, ABD ve Avrupa'daki üniversitelerde Gazze ile dayanışma gösterisi yapan öğrencilerden övgüyle söz etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 489 Filistinli hayatını kaybetti.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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