Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistinlileri "aç bırakma politikası" protesto edildi.
Fas Filistin'in Destek Cephesi'nin organize ettiği gösteride yüzlerce Faslı, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplandı.
"İsrail'le normalleşmeyi durdurun", "Gazze'ye saldırıları durdurun", "Soykırım savaşını durdurun" yazılı pankartların taşındığı gösteride, uluslararası toplumun "Gazze'deki savaşı sona erdirmedeki yetersizliği" kınandı.
Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistinlileri aç bırakma politikasını protesto etti.
"Filistin emanet, İsrail'le normalleşme ihanettir" sloganı atan eylemciler, İsrail bayrağını yaktı.
Son Dakika › Güncel › Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?