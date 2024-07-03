Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistinlileri 'aç bırakma politikası' protesto edildi. Fas Filistin'in Destek Cephesi'nin organize ettiği gösteride yüzlerce Faslı, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplandı. Gösteride uluslararası toplumun Gazze'deki savaşı sona erdirmedeki yetersizliği kınandı ve İsrail bayrağı yakıldı.

03.07.2024 07:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistinlileri "aç bırakma politikası" protesto edildi.

Fas Filistin'in Destek Cephesi'nin organize ettiği gösteride yüzlerce Faslı, başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplandı.

"İsrail'le normalleşmeyi durdurun", "Gazze'ye saldırıları durdurun", "Soykırım savaşını durdurun" yazılı pankartların taşındığı gösteride, uluslararası toplumun "Gazze'deki savaşı sona erdirmedeki yetersizliği" kınandı.

Göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistinlileri aç bırakma politikasını protesto etti.

"Filistin emanet, İsrail'le normalleşme ihanettir" sloganı atan eylemciler, İsrail bayrağını yaktı.

Kaynak: AA

Parlamento, Filistin, İsrail, Gazze, Fas, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:07 Ne diyeceği merak konusuydu İmamoğlu’ndan Kurum’un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum Ne diyeceği merak konusuydu! İmamoğlu'ndan Kurum'un Çevre Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
04:30 Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı Merih’ten maç sonu dikkat çeken sözler Gollerden sonra neden bozkurt işareti yaptı? Merih'ten maç sonu dikkat çeken sözler
04:15 Erdoğan imzaladı Kanada Büyükelçiliğine Can Dizdar atandı, 3 müdür yardımcısı görevden alındı Erdoğan imzaladı! Kanada Büyükelçiliğine Can Dizdar atandı, 3 müdür yardımcısı görevden alındı
00:58 Vincenzo Montella’dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık Vincenzo Montella'dan galibiyet yorumu: 2008 ruhunu yakaladık
23:35 Avusturya’yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024’te çeyrek finalde Avusturya'yı 2-1 yenen Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde
07:54 İlhan Şen, Esas Oğlan dizisinden ayrıldı İlhan Şen, Esas Oğlan dizisinden ayrıldı
00:48 Merih Demiral’dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk’üm Diyene Merih Demiral'dan zafer sonrası ilk sözler: Ne Mutlu Türk'üm Diyene!
00:21 Kurtarışlarıyla maça damga vurdu İşte Mert’in çeyrek finali getiren dokunuşu Kurtarışlarıyla maça damga vurdu! İşte Mert'in çeyrek finali getiren dokunuşu
00:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Millilerimize tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Millilerimize tebrik mesajı
23:41 CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz CHP lideri Özel: Yönettiğimiz tüm belediyelerde Emekli Halk Kart uygulamasını başlatıyoruz
23:04 Yarım asır sonra bir ilk Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti Yarım asır sonra bir ilk! Milli yıldızlar turnuva tarihine geçti
22:49 Vali Gökmen Çiçek’in cesareti ve liderliği Kayseri’de huzuru sağladı Vali Gökmen Çiçek'in cesareti ve liderliği Kayseri'de huzuru sağladı
22:31 Milli futbolcularımızdan kötü haber Çeyrek finalde oynayamayacaklar Milli futbolcularımızdan kötü haber! Çeyrek finalde oynayamayacaklar
22:29 Esed rejimi güçleri Şam’daki bir köye kara saldırısı düzenledi Ölü ve yaralılar var Esed rejimi güçleri Şam'daki bir köye kara saldırısı düzenledi! Ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 08:20:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement