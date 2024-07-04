Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto gösterisi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını protesto gösterisi

Fas'ın başkenti Rabat'ta Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla gerçekleştirilen gösteride, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin engellenmesi talep edildi. Eylemciler, Fas hükumetine İsrail ile normalleşmeyi sona erdirmesi ve Gazze'ye destek için gösteri yapmaya devam eden Fas halkının sesine kulak vermesi çağrısında bulundu. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

04.07.2024 02:23
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Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için müdahale edilmesi talebiyle gösteri gerçekleştirildi.

Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan Faslılar, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunmasını ve İsrail'in Filistinlileri yerinden etme planlarının engellenmesini talep eden sloganlar attı.

Eylemciler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

Ulusal Eylem Grubu üyesi Aziz Hinavi, protesto sırasında yaptığı konuşmada, Fas hükumetine, "İsrail ile normalleşmeyi sona erdirmesi ve Gazze'ye destek için gösteri yapmaya devam eden Fas halkının sesine kulak vermesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 953 Filistinli öldü, 87 bin 266 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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