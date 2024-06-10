Fas'ta İsrail saldırılarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika
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Fas'ta İsrail saldırılarına karşı gösteri düzenlendi

Fas\'ta İsrail saldırılarına karşı gösteri düzenlendi

Fas'ın el-Muhammediyye şehrinde binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenledi. Göstericiler, sivillerin korunması ve insani yardımın ulaştırılması taleplerini dile getirdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 274'e yükseldi. Hamas'ın İsrail'e karşı saldırıları ise devam ediyor.

10.06.2024 00:25
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Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in 8 aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları reddetmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için gösteri düzenledi.

Fas'ın batısındaki el-Muhammediyye şehrinde Fas Filistin'i Destekleme Cephesi'nin çağrısıyla sokağa çıkan göstericiler, Gazze'de sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayan göstericiler, el-Muhammediyye şehrinin ana caddelerinden şehir merkezine kadar yürüdü.

Göstericiler, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği" 274 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep olan "katliamı" kınadı.

Filistin halkıyla dayanışma sloganları atan göstericiler, Filistin direnişi için sesini yükseltti.

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta İsrail saldırılarına karşı gösteri düzenlendi - Son Dakika

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