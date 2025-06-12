Faşizme Karşı Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Faşizme Karşı Mücadele Vurgusu

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12.06.2025 19:18
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Faşizme Karşı Mücadele Vurgusu
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CHP'li Kılınç, faşizmle mücadelede dayanışmanın önemine dikkat çekti, tarihsel örnekleri hatırlattı.

(ANKARA) - "Faşizme Karşı Zaferin 80. Yılında Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi" panelinde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Mansur Kılınç, "Biz faşizmi Şili'den tanıyoruz. Şili'de Allende'nin devrilmesiyle başlayan süreçte on binlerce insan çok yönlü, acımasızca katledildi. Ülkemizde de benzer dönemler yaşandı; 12 Eylül faşizmi dediğimiz süreç, farklı görüşlerden binlerce insanın cezaevlerini doldurduğu bir dönemdi" dedi.

CGTN Türk tarafından Ankara'da "Faşizme Karşı Zaferin 80. Yılında Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi" paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını CHP İstanbul Milletvekili Mansur Kılınç ve Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Qian Xinyi yaptı.

Faşizmle mücadelenin evrensel ve tarihsel boyutlarını hatırlatan Kılınç, "Biz faşizmi Şili'den tanıyoruz. Şili'de Allende'nin devrilmesiyle başlayan süreçte on binlerce insan çok yönlü, acımasızca katledildi. Ülkemizde de benzer dönemler yaşandı; 12 Eylül faşizmi dediğimiz süreç, farklı görüşlerden binlerce insanın cezaevlerini doldurduğu bir dönemdi" ifadelerini kullandı.

Kılıç'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Faşizm hala bir tehdit. İnsanlık olarak örgütlü mücadeleye, dayanışmaya ve uyanıklığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Çin de uluslararası terör örgütlerinin hedefinde olan bir ülke. Bu noktada, iki ülkenin güvenlik stratejileri arasında önemli paralellikler var. Dünya barışı için, dünya halklarıyla barışmak ve çok daha fazla çalışmak zorundayız."

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Qian Xinyi ise şunları kaydetti:

"Bugün, dünyanın pek çok bölgesinde istikrarsızlıklar yaşanıyor. Güvenlik meselesi hala insanlığın kaderiyle doğrudan bağlantılı bir konu olarak karşımızda duruyor. Ukrayna krizi üç yılı aşkın süredir devam ediyor. Çin, sorumlu bir tutumla mekik diplomasisi yürütüyor ve bu kapsamda 'Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne Dair Çin'in Tutumu' adlı belgeyi yayımladık. Türkiye de bu süreçte Karadeniz Tahıl Anlaşması'na aracılık ederek önemli katkılarda bulundu. Filistin- İsrail çatışmasında da Türkiye ile birlikte iki devletli çözümü destekliyoruz.Geleneksel ve geleneksel olmayan tehditler iç içe geçmiş durumda. Bu nedenle küresel yönetişim anlayışında iş birliği ve ortak inşa yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Çin ve Türkiye bu konuda güçlü bir dayanışma örneği sergiliyor."

Kaynak: ANKA

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