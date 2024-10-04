Fasulye Hasadında Yüksek Rekolte Sevinci

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Güle oynaya hasat edilen kuru fasulyede yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürdü

BAYBURT - Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çayırköprü köyünde fasulye hasadında sona gelinirken, beklentinin üzerinde gerçekleşen yüksek rekolte, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Üreticilerin toprakla buluşturdukları, zirai ilaç, gübre kullanmadan organik olarak yetiştirdikleri fasulyeler, alın teriyle hasat edildi. Binbir emekle toplanan fasulyeler, ilk önce kurutulmaya bırakılıyor, ardından sap ve kabuğundan ayırmak için patoza vurularak çuvallara dolduruluyor. Fasulyenin tarladan sofraya zahmetli yolculuğunda bu sene elde edilen yüksek verim hem tarlada çalışanı, hem de üreticisini sevindirdi.

Güle oynaya, şarkılı türkülü fasulye hasadı

30-40 senedir tarımla, çiftçilikle uğraşan Bilgehan Sancar türküler, maniler söyleyerek fasulye hasadını aşkla yapıyor. Bir an olsun yorulmayan, dur durak bilmeden tarlada gün boyunca çalışan Sancar, "Aşk ile çalışan yorulmaz, bizler neşeyle çalışarak emeğimizi keyifli hale getiriyoruz" dedi.

"Geçen sene don vurmuştu verim alamamıştık"

Geçen sene hasat öncesi fasulyeyi don vurduğunu, koca tarladan 5-6 kilo fasulye aldıklarını söyleyen Bilgehan Sancar, bu sene rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, "30-40 yıldır tarımla, çiftçilikle uğraşıyorum. İmkanlar ne kadar kısıtlı olursa olsun, elimden geldiğince çalışmaya, üretmeye çalışıyorum. Geçen sene fasulye ekmiştik, havalar soğuktu don vurmuştu fasulyemizi o yüzden evimizin fasulyesini zor çıkarmıştık. Allah'a şükürler olsun bu sene mevlam çok verdi. Hasadımız güzel oldu, bol oldu. Emek verdik, alın teri döktük karşılığını aldık. Bundan sonra patatesimiz var, patatese başlayacağız. Fırınlık, yemeklik patateslerimiz var onlara başlayacağız. Elimizden geldiği kadarıyla alın terini akıtmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Fasulyenin kilosu 150 liradan başlıyor 300 liraya kadar çıkıyor

İnce uzun, yuvarlak ve İspir fasulyesi olarak 3 çeşit fasulyenin bulunduğunu, vatandaşların ekonomik durumlarına göre tercih yaptığını ifade eden Sancar, fasulyenin kilo fiyatının 150 liradan başladığını belirtti. Bölgede İspir fasulyesi olarak bilinen fasulye fiyatının da 300 lira olduğunu kaydeden Sancar, "Şu an elimde 3 çeşit fasulye var. Biri ince, uzun, beyaz Bayburt fasulyesi. Biri Bayburt'un yuvarlak fasulyesi, şeker fasulye denilen yuvarlak fasulye. Biz ona Bayburt'ta gundul fasulye diyoruz. Diğeri de, İspir fasulyesi. Onun kilosu 300 lira. O pembeli olduğu için, isim de yaptığı için o biraz pahalı oluyor. Pahalı derken, 300 lira kilosu. İnsanlar tadına, lezzetine, kalitesine göre tercih yapıyorlar. Müşteri önceden numunelik alıyor. 1 kilo, 2 kilo aldığı numunelik fasulyeyi deniyor kararını veriyor. Sonrasında da beğendiği fasulyede talepte bulunuyor. Bayburt gundul fasulye istiyorsa ondan veriyoruz, ince beyaz istiyorsa ondan veriyoruz. Onun fiyatı biraz daha uygundur. İspir fasulyesi de 300 lira hangisini beğenirse onu veriyoruz. Şu ana kadar şikayet gelmedi, fasulyelerimiz kabuk atmıyor, çabuk pişiyor. Akşamdan suya konulduğunda da şişiyor, fındık kadar oluyor. Biz de onları üretiyoruz, ailece geçinmeye çalışıyoruz. Tarım yapıyoruz, çiftçilikle uğraşıyoruz" diyerek konuştu.

"Bu sene şükürler olsun rekoltemiz yüksek oldu"

Küçük çiftçi olmasına rağmen tarladan 1 tona yakın fasulye aldığını söyleyen Sancar, "Allah'ım 7 bin bereket versin, bu sene verimimiz çok oldu" diyerek, "Bu sene şükürler olsun rekoltemiz, verimimiz çok yüksek. Beklentinin üzerinde fasulye oldu. Küçük çiftçi olmama rağmen bir tona yakın tarladan fasulye aldım, Allah'ım 7 bin bereket versin. Bu sene verimimiz çok güzel, çok şahane. Organik tarım yapıyoruz, gübre falan kullanmıyoruz. Emeklerimizin karşılığını hakkıyla aldık" ifadelerini kullandı.