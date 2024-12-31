Fatih Erbakan: Büyük İsrail Projesi'nin Hedefleri Türkiye ve İran - Son Dakika
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Fatih Erbakan: Büyük İsrail Projesi'nin Hedefleri Türkiye ve İran

Fatih Erbakan: Büyük İsrail Projesi\'nin Hedefleri Türkiye ve İran

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Büyük İsrail Projesi çerçevesinde Türkiye ve İran'ı hedef aldığını belirtti. Erbakan, İslam coğrafyasındaki sorunlara dikkat çekerek, Müslüman ülkelerin bu süreçteki rolünü sorguladı.

31.12.2024 22:43  Güncelleme: 22:45
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " İsrail, Büyük İsrail Projesi'ni adım adım hayata geçiriyor. Sırada İran ve Türkiye var. İran'ı üçe bölmek istiyorlar; Azeri, Kürt ve Fars bölgeleri. Allah korusun, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun da kopartılarak büyük İsrail'in bir parçası yapılması hedefleniyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da Milli Gençlik Derneği tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi programına katıldı. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Fatih Erbakan'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Program, Dünya Kur'an Güzel Okuma Birincisi Kurra Hafız Abdurrahman Sadien'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından konuşma yapan Fatih Erbakan, İslam coğrafyasındaki sorunlara dikkat çekti.

Fatih Erbakan, konuşmasında İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu değerlendirerek şunları söyledi:

"Mekke'nin fethini kutladığımız bu anlamlı gecede, İslam aleminin içinde bulunduğu duruma baktığımızda acı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Önce Irak işgal edildi ve üçe bölündü. Ardından Sudan ikiye ayrıldı. Mısır, bir askeri darbeyle kontrol altına alındı. İsrail için stratejik öneme sahip olan Nil Havzası, tamamen kontrol altına alındı. Suriye yerle bir edildi ve 3'e, hatta 5'e bölünmesi isteniyor. Libya fiilen ikiye bölünmüş durumda. Suriye'nin kuzeydoğusunda, İsrail'in desteklediği bir terör devleti kurma girişimleri devam ediyor. Yemen ise Suudi Arabistan eliyle bombardıman altında tutuluyor ve ülkede Şii-Sünni bölünmesi planlanıyor."

Erbakan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ve İsrail'in bölgesel politikalarının Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "İsrail, Büyük İsrail Projesi'ni adım adım hayata geçiriyor. Sırada İran ve Türkiye var. İran'ı üçe bölmek istiyorlar: Azeri, Kürt ve Fars bölgeleri. Allah korusun, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunun da kopartılarak Büyük İsrail'in bir parçası yapılması hedefleniyor," dedi.

'MÜSLÜMAN ÜLKELER NE YAPIYOR?'

Erbakan, İsrail ve dünya Siyonizminin inançları doğrultusunda hareket ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Siyonizm, 5 bin yıldır inancının gereğini yapıyor. Ne kadar lanetleseniz ya da kınasanız da hedeflerine kararlılıkla ilerliyorlar. Asıl mesele, Müslüman ülkelerin bu planlara karşı ne yaptığıdır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Büyük İsrail Projesi'nin Hedefleri Türkiye ve İran - Son Dakika

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