Erbakan: Babam üç temel esası öğreten liderdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partililerle bayramlaştı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığının Kurban Bayramı dolayısıyla Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Erbakan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın feraseti, dirayeti, cesareti, hidayeti ve nezaketiyle örnek biri olduğunu söyledi.

Babasının 3 temel esası öğretip aşılayan bir lider olduğunu ifade eden Erbakan, "İslamsız saadet olmaz, cihatsız İslam olmaz. İnsanların çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonizm mikrobudur. Bizlere hayatı boyunca bunları anlattı, öğretti." dedi.

Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu, bugün akla Ebu Eyyub el-Ensari'nin geldiğini belirten Erbakan, "İslam'ın cihat dini olduğunu ispatı olan bir hayat yaşamış. 90 yaşında İstanbul surları önüne cihat ve davası uğruna gelmiş ve şehit düşmüş." diye konuştu.

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı, çocuklara harçlık verdi.

Programa katılanlar merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua etti.