Erbakan: Babam üç temel esası öğreten liderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbakan: Babam üç temel esası öğreten liderdi

29.05.2026 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partililerle bayramlaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da partililerle bayramlaştı.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığının Kurban Bayramı dolayısıyla Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlediği bayramlaşma programında konuşan Erbakan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın feraseti, dirayeti, cesareti, hidayeti ve nezaketiyle örnek biri olduğunu söyledi.

Babasının 3 temel esası öğretip aşılayan bir lider olduğunu ifade eden Erbakan, "İslamsız saadet olmaz, cihatsız İslam olmaz. İnsanların çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonizm mikrobudur. Bizlere hayatı boyunca bunları anlattı, öğretti." dedi.

Bugün İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu, bugün akla Ebu Eyyub el-Ensari'nin geldiğini belirten Erbakan, "İslam'ın cihat dini olduğunu ispatı olan bir hayat yaşamış. 90 yaşında İstanbul surları önüne cihat ve davası uğruna gelmiş ve şehit düşmüş." diye konuştu.

Fatih Erbakan, konuşmasının ardından partililerle bayramlaştı, çocuklara harçlık verdi.

Programa katılanlar merhum Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabri başında dua etti.

Kaynak: AA

Fatih Erbakan, İstanbul, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan: Babam üç temel esası öğreten liderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’den Montella bombası Fenerbahçe'den Montella bombası
Galatasaray, Beşiktaş’ın eski yıldızına göz dikti Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti
Bayramın ikinci gününde kabus Edirne’de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu
Mehmet Topal’a Avrupa’dan talipler artıyor Mehmet Topal'a Avrupa'dan talipler artıyor
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

16:05
Tuncay Şanlı başkan oluyor
Tuncay Şanlı başkan oluyor
15:56
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı
14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu
14:43
İçişleri Bakanlığı’ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı
14:26
Özlem Çerçioğlu’dan CHP’de olup bitenler hakkında ilk yorum
Özlem Çerçioğlu'dan CHP'de olup bitenler hakkında ilk yorum
14:07
Hatay ve Osmaniye’yi sel vurdu Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 16:15:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Erbakan: Babam üç temel esası öğreten liderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.