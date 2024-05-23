Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya ilçelerini ziyaret etti

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'nın Altınekin, Sarayönü, Kadınhanı ve Ilgın ilçelerini ziyaret etti.

Erbakan, Altınekin Belediyesini ziyaret etti, Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Fatih Orhan'a "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Burada partililerle ve vatandaşlarla da görüşen Erbakan daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

Erbakan, ilçe esnafına yerel seçimlerdeki destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ardından Sarayönü Belediyesini ziyaret eden Erbakan, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç'u kutladı.

Erbakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'da yüksek oy almalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Konya'nın "Milli Görüş" hareketinin başladığı yer olduğunu dile getiren Erbakan, "Konya Milli Görüşün merkezi, Milli Görüş çadırının direğinin dikili olduğu yer. Bu nedenle Milli Görüşün temsilcisi Yeniden Refah Parti'mizin Konya'da büyükşehir belediyesinde yüzde 23 oy alması ve aynı zamanda da burada bu belediyeleri kazanmış olması pek çok ilçelerde yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 oy oranlarına ulaşması bizleri bahtiyar etti. Konya'dan da zaten bunu bekliyorduk. İnşallah Konya'da çok daha büyük başarıları, daha büyük zaferleri elde edeceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Bundan sonra daha çok çalışacaklarını belirten Erbakan, "Hem Sarayönü'nde hem de kazandığımız diğer belediyelerde milletimizin bu teveccühüne layık olmak için kolları sıvayacağız. Canla başla en hayırlı hizmetleri gerçekleştireceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Erbakan daha sonra partisinin Kadınhanı İlçe Başkanlığını ziyaret etti, Ilgın İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi ve esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü.