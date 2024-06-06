Fatih'te boş arsadaki ahşap baraka yandı, alevleri civardaki binalara sıçramadan itfaiyeciler söndürdü.
Alınan bilgilere göre, Yedikule Mahallesi Hacı Piri Sokak'ta boş arsadaki ahşap barakada yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te boş arsadaki ahşap baraka yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?