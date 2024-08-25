Fatih\'te Kapalıçarşıda Kuyumcu Atölyesinde Yangın Çıktı

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Mustafa Mert KARACA/ FATİH'te Kapalıçarşıda kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ufak çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 polis memuru ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökıümü

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- Kapalıçarşı'nın kapısından görüntü

- İtfaiye aracı ve ekipler

- Polis memurundan detay

- Genel ve detay görüntüler