Mustafa Mert KARACA/ FATİH'te Kapalıçarşıda kuyumcu atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ufak çaplı yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 polis memuru ise, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökıümü
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- Kapalıçarşı'nın kapısından görüntü
- İtfaiye aracı ve ekipler
- Polis memurundan detay
- Genel ve detay görüntüler
Son Dakika › Güncel › Fatih'te Kapalıçarşıda Kuyumcu Atölyesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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