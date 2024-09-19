Fatih'te Polis Yelekli Hırsızlık - Son Dakika
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Fatih'te Polis Yelekli Hırsızlık

Fatih\'te Polis Yelekli Hırsızlık

Fatih'te internet üzerinden takı satan kadının evine giren şüpheliler, 150 bin dolar değerinde takı çaldı.

19.09.2024 13:16
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Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, FATİH'te internet üzerinden takı satışı yapılan bir eve giren polis yelekli şüpheliler, evdekilerin ellerini bağlayıp 150 bin dolar değerinde takı çaldı. Şüphelilerin eve girip takıları çantaya doldurdukları anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz ağustos ayında Fatih Aksaray'da meydana geldi. Zulfira Amanova'nın internet üzerinden sattığı ürünleri görmek isteyen bir müşterisini uğurladığı sırada polis yelekli şüpheliler geldi. Amanova'ya hiçbir açıklama yapmadan eve giren şüpheliler Amanova ve oğlunun ellerini ve kollarını bağladı. Şüpheliler daha sonra takıların bulunduğu odaya girerek yaklaşık 150 bin dolar değerindeki takıları çantaya doldurduktan sonra içlerinden bir tanesi güvenlik kameralarını farkedip kameraları kırmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren gaspın ardından şüpheliler yelekleri balkondan aşağı atarak evden kaçtı. Amanova'nın oğlu kendi imkanlarıyla ipleri çözerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

"KORKUYORUM"

Zulfira Amanova, "Müşteriyi kapıda uğurlarken polis yelekli hırsızlar geldi. Direkt içeri girdi alnıma silah dayayıp oğlumla benim elimi ve ağzımı kapattılar. Buraya girip her şeyi aldılar. Burası hep doluydu şimdi gördüğünüz gibi bomboş. Hiçbir şey soramadan ağzımı kapattılar. Yeleği görünce de polis olduğu sandım, sonradan anladım. Çünkü polisler normalde elimizi bağlamazlar. Zararımız 150 bin dolar civarında. Olay olalı 1 ay oldu. Adamların yüzleri de belli ama hala yakalanmadılar. 2 çocukla nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Ben korkuyorum. 2 çocuğumu okula göndermeye de korkuyorum. Okulları yakın ama yine de korkuyorum. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum" dedi

YAŞANANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Zulfira Amanova evindeki müşteriyi uğurlamak üzereyken şüphelilerin eve girdiği ve takıları çantaya yerleştirdikten sonra kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Polis Yelekli Hırsızlık - Son Dakika

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