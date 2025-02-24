Fatih'te Sahte Sigorta İddiası - Son Dakika
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Fatih'te Sahte Sigorta İddiası

SGK, 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin sahte sigorta kaydı yapıldığını tespit etti.

24.02.2025 12:17
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Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK), İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında, sahte iş yeri ve sahte sigortalıları mercek altına alan SGK, "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden bu alandaki denetimlerini sürdürüyor.

Geçen yıl, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında 124 bin 982 iş yeri, sahte iş yeri ile sahte sigortalılık kapsamında ise 12 bin 684 iş yerini denetledi.

Söz konusu denetimlerde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen toplam 94 bin 740 kişinin sigortası iptal edildi.

Kayıt dışı istihdam nedeniyle söz konusu iş yerlerine toplam 2 milyar 36 milyon 732 bin lira ceza kesildi.

İş yerlerinin ve çalışanların sosyal güvenlik sistemine kazandırılması kapsamında ise 21 bin 634 kişinin sigortalılığı ile 518 iş yerinin tescili sağlandı.

Dükkan, 2 masa ve 10 sandalyeden ibaret

SGK'nin kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri ve sahte sigortalılara yönelik denetimleri, sayısı 3 bini bulan denetmenlerce yapılıyor.

Kayıt dışının yoğun olduğu iller başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde yapılan denetimlerde sahteciliğe geçit verilmezken, SGK denetmenleri görevleri esnasında ilginç tablolarla da karşılaştı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.

Sigortalı gösterilen bazı kişilerin farklı illerde ikamet ettiği ortaya çıkarılırken, 40 metrekarelik dükkanın 2 masa ve 10 sandalyeden ibaret olduğu görüldü.

Denetmenler, farklı bir ilde ise apartman dairesinde danışmanlık firması olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde ise 540 kişinin sahte sigortalı olduğunu ortaya çıkardı.

Kaynak: AA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul, Sigorta, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Fatih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Sahte Sigorta İddiası - Son Dakika

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