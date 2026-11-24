Fatih'te tramvay ile otobüsün çarpıştığı kazada 15 yaralıdan 12'si taburcu edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te Haseki Tramvay Durağı yakınında dün İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu yaralanan 15 kişiden 12'si tedavisinin ardından taburcu edildi. Kalan 3 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edildi.
Haseki Tramvay Durağı yakınında, 35C Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüsü ile T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın çarpışması sonucu yaralanan 15 kişiden 12'sinin kaldırıldıkları hastanedeki tedavileri tamamlandı.
Taburcu edilen 12 yaralının dışındaki 3 kişinin tedavisi sürüyor
Fatih'te dün İETT otobüsü ile tramvayın çarpışması sonucu 15 kişi yaralanmış, kaza, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
Kaynak: AA
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