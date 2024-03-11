Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde Ramazanın İlk Gününde Vatandaşlar İftar Yaptı - Son Dakika
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Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde Ramazanın İlk Gününde Vatandaşlar İftar Yaptı

Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde ramazanın ilk gününde bir araya gelen vatandaşlar, türbenin etrafında iftar yaparak dileklerinin gerçekleşmesini umut etti. İftar saatinin yaklaşmasıyla kalabalık daha da artarken, bazı vatandaşlar türbenin etrafındaki seyyar satıcılardan sirke satın aldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar, sirkeye banıp oruçlarını açtı ve getirdikleri yiyeceklerle iftarlarını yaptı. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da ziyaretçilerle selamlaşarak türbenin bulunduğu sokaktan geçti.

11.03.2024 20:49  Güncelleme: 20:51
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Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde dileklerinin gerçekleşmesi umuduyla ramazanın ilk gününde bir araya gelen çok sayıda vatandaş iftar yaptı.

Ramazanın ilk orucunu burada açmak isteyen vatandaşlar, türbenin bulunduğu sokak ve buraya çıkan yollarda yoğunluk oluşturdu. İftar saatinin yaklaşmasıyla kalabalık daha da arttı.

Bazı vatandaşlar, oruçlarını açmak için türbenin etrafındaki seyyar satıcılardan sirke satın aldı.

Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar, ekmek veya pideyi sirkeye banıp oruçlarını bu lokmayla açtı. Vatandaşlar daha sonra türbenin yanındaki parkta ve kaldırımlara örtü sererek, getirdikleri yiyeceklerle iftarlarını yaptı.

Ziyarete gelenlerden bazıları, buradakilere pide, çorba ve lokma gibi yiyecekler ikram etti.

Vatandaşların yanlarında getirdikleri sirkeleri birbirleriyle paylaştıkları görüldü.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da türbenin bulunduğu sokaktan geçerek vatandaşlarla selamlaştı.

Üniversiteye hazırlanan kızı için dua etti

Sultangazi'den gelen Kezban Akcan, ilk önce Oruç Baba'nın ruhuna dua ettiklerini, sonra da onun hürmetine dualarının kabul olmasını istediklerini belirterek, "İnşallah kabul olur." dedi.

Ziyaretçilerden Gülten Yazıcı, ramazanın hayırlara vesile olması ve duaların kabul olmasını dileyerek, ilk defa geldiğini, burada bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Esenyurt'tan gelen Sema Karabıyık ise "Kızım için geldim. Bu sene üniversiteye hazırlanıyor. İstediği bölüm için dua etmeye geldim. Daha önce biliyordum ama gelmek hiç kısmet olmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde Ramazanın İlk Gününde Vatandaşlar İftar Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde Ramazanın İlk Gününde Vatandaşlar İftar Yaptı - Son Dakika
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