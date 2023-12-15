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Fatih Terim'in banka hesap hareketleri talep edildi - Son Dakika
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Fatih Terim'in banka hesap hareketleri talep edildi

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan'ın dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şikayetçi olarak ifadesi alınan Fatih Terim'in banka hesap hareketlerinin talep edildiği ortaya çıktı. Terim, bankanın sadece vadesiz hesaplarla ilgili belgeler verdiğini belirtti. Ayrıca, Erzan'ın kırık cep telefonunda 180 bin yazışma bulunduğu tespit edildi. Tutuklu sanıkların duruşması ise 12 Ocak'ta yapılacak.

Fatih Terim\'in banka hesap hareketleri talep edildi
15.12.2023 - 17:45,
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İSTANBUL'DA banka müdürü Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcularının da bulunduğu 19 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, soruşturma aşamasında şikayetçi olarak ifadesi alınan Fatih Terim'in banka hesap hareketlerin talep etti.

"BANKA SADECE BANA VADESİZ HESAPLAR İLE İLGİLİ BİRKAÇ DÖKÜMAN VERDİ"

2 Haziran'da ifadesi alınan Fatih Terim'in, "Bankadaki son 11 yıla ilişkin tüm hesap hareketlerimi çektiğim kredilerimi ve tüm parasal işlemi içeren belgelerin dökümlerini istedim. Fakat bu zamana kadar banka sadece bana vadesiz hesaplar ile ilgili birkaç döküman verdi. Uzun yıllardır çalıştığım banka ile aramızda bu zamana kadar hep güven ilişkisi vardı. Ne kadar zarara uğratıldığımdan dahi haberdar değilim. Banka bu zamana kadar gerçekleştirdiğim işlemlerin hesap dökümünü bana verdiğinde kendi muhasebe ekibimle birlikte ayrıntılı inceleme yapıp buna ilişkin tüm detayları ayrıca dosyaya sunacağım. Fakat halihazırda bu zamana kadar özellikle bankacılık işlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya hanım ve başkaca tespit edilecek benim bankacılık işlemlerimde usulsüzlük yapan Denizbank çalışanlarından şikayetçiyim" ifadelerini kullanmıştı.

ERZAN'IN KIRIK CEP TELEFONUNDAN 180 BİN YAZIŞMASI ÇIKTI

Öte yandan Seçil Erzan'ın soruşturma dosyasında kırık olarak ele geçirilen cep telefonu incelemesinin tamamlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erzan'ın kırık telefonunda toplamda 180 bin yazışma olduğu belirlendi.

TUTUKLULUK İNCELEMESİNDE ERZAN'A TUTUKLULUK DEVAM

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı. Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.

Kaynak: DHA
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