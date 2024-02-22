Fener Festivali'nden Büyüleyici Görüntüler - Son Dakika
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Fener Festivali'nden Büyüleyici Görüntüler

Fener Festivali\'nden Büyüleyici Görüntüler

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Fener Festivali, neon ışıklarıyla büyüleyici bir görsel şölen sunuyor. Gece ekonomisini canlandıran ve şehri ışıltıya boğan festival, sokak yemekleri ve eğlence etkinlikleriyle de renkleniyor. Festivali ziyaret edenler, Çin Yeni Yılı ruhunu tam anlamıyla hissediyor ve harika performanslarla unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

22.02.2024 14:52
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1. Fener festivalinden çeşitli görüntüler

Kendinizi ateşli ağaçların ve parıldayan gümüş çiçeklerin sonsuz bir günü müjdelediği büyüleyici bir neon ışıkları denizine bırakın.

Fener festivali ufku aydınlatırken, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaleti ışıklı bir güzellik gösterisine dönüşüyor.

Eyalet, gece ekonomisini canlandıran ve şehri şenlikli bir ışıltıya boğan göz kamaştırıcı ışık gösterileriyle aydınlatılıyor.

"Ejderha Yılı'nız kutlu olsun."

"Ejderha Yılı'nız kutlu olsun."

"Çocuğum ve ailemle buraya geldim. Burası canlı sokak yemekleriyle dolu. Gerçekten Çin Yeni Yılı ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Çocuğum buradaki çeşitli eğlence etkinliklerine o kadar çok katıldı ki. Ayrıca harika performanslar da vardı. Hepimiz çok güzel vakit geçirdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Henan, Kültür, Dünya, Güncel, Son Dakika

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