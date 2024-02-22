Fener Festivali\'nden Büyüleyici Görüntüler

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1. Fener festivalinden çeşitli görüntüler

Kendinizi ateşli ağaçların ve parıldayan gümüş çiçeklerin sonsuz bir günü müjdelediği büyüleyici bir neon ışıkları denizine bırakın.

Fener festivali ufku aydınlatırken, Çin'in orta kesimlerinde yer alan Henan eyaleti ışıklı bir güzellik gösterisine dönüşüyor.

Eyalet, gece ekonomisini canlandıran ve şehri şenlikli bir ışıltıya boğan göz kamaştırıcı ışık gösterileriyle aydınlatılıyor.

"Ejderha Yılı'nız kutlu olsun."

"Ejderha Yılı'nız kutlu olsun."

"Çocuğum ve ailemle buraya geldim. Burası canlı sokak yemekleriyle dolu. Gerçekten Çin Yeni Yılı ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Çocuğum buradaki çeşitli eğlence etkinliklerine o kadar çok katıldı ki. Ayrıca harika performanslar da vardı. Hepimiz çok güzel vakit geçirdik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Luoyang'dan bildiriyor. (XHTV)