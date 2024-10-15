Fenerbahçe Beko Kızılyıldız'a Yenildi

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(İSTANBUL) - Fenerbahçe Beko, EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Kızılyıldız'a 57-76 yenildi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk etti. Saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan maçı Polonya'dan Piotr Pastusiak, İspanya'dan Carlos Cortes ve Fransa'dan Thomas Bissuel hakem üçlüsü yönetti.

Fenerbahçe sahasında Kızılyıldız'a 57-76 yenildi.