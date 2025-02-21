Fenerbahçe, Rangers ile eşleşti

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(ANKARA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Fenerbahçe ile Rangers'ı karşı karşıya getirecek ilk mücadele İstanbul'da 6 Mart'ta, ikinci maç ise 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.

Fenerbahçe, Rangers'ı elemesi halinde Roma- Athletic Bilbao eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını 10 puanla 24. sırada bitiren Fenerbahçe, play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht'le karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe ilk maçı 3-0 kazanırken, ikinci maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve Fenerbahçe toplamda 5-2'lik skorla üst tura çıkmıştı. İskoç temsilcisi ise lig aşamasını 8. sırada tamamlamıştı.