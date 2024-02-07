İSTANBUL-Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ-Muharrem ÇAM/ ÜSKÜDAR'da 24 yaşındaki Şükrü Can Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği otoparktaki silahlı saldırının Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin'e yönelik yapıldığı ortaya çıktı.
Olay, 11 Ocak Perşembe günü 01.00 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'in de içinde bulunduğu otoparka gelen 3 şüpheli uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu(24) yaralandı. Şüpheliler araçlarıyla olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
9 GÖZALTI
Olayla ilgili inceleme başlatan Organize Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri Bursa'da operasyonla yakaladı. Olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KÖPRÜYE LAZER IŞIKLI 'GEREĞİ YAPILACAKTIR' YAZISI
Köseoğlu'nun cenazesi ise Çatalca Subaşı Köyü'nde toprağa verilirken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtılan lazer ışıklı görüntüde 'Şükrü Can Köseoğlu ölümsüzdür, gereği yapılacaktır" yazdığı görüldü.
DAHA ÖNCE DE CEM GÖLBAŞI'NA SİLAHLI SALDIRI YAPILMIŞTI
Öte yandan Bağcılar'da 26 Ağustos 2023'te yine Fenerbahçe Tribün liderlerinden olan Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik yapılan saldırıda 2 arkadaşı ağır Gölbaşı ise hafif yaralanmıştı.
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Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe tribün liderine silahlı saldırı: 1 ölü, 9 gözaltı - Son Dakika
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