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'Fethin Mührü' ses getirdi

\'Fethin Mührü\' ses getirdi
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DEMİRÖREN Yayınları tarafından hazırlanan ve Ayasofya’nın yeninden ibadete açılışının altıncı yıl dönümünde okuyucularla buluşturduğu, 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi' isimli eser ilgiyle karşılandı.

DEMİRÖREN Yayınları tarafından hazırlanan ve Ayasofya'nın yeninden ibadete açılışının altıncı yıl dönümünde okuyucularla buluşturduğu, 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' isimli eser ilgiyle karşılandı. 86 yıllık hasretin ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya'nın tarihini, medeniyet mirasını ve manevi değerini ilk kez gün yüzüne çıkartan vesikalarla ölümsüzleştiren seçkin eser, akademisyen ve araştırmacılardan tam not aldı.

MERAK UYANDIRDI

Yayınlandığı gün 2,1 milyon kullanıcı, Demirören Yayınları'nın resmi web sitesi üzerinden eseri inceledi. Demirören Yayınları, merakları gidermek üzere videolu bir sosyal medya mesajı yayınlayarak hem eseri tanıtttı hem de uzmanların görüşlerine yer verdi.

'AYASOFYA AÇILACAK'

Yayınlanan video, Şair Necip Fazıl Kısakürek'in "Gençler bugün mü yarın mı bilemem fakat Ayasofya açılacak" sözleriyle başlıyor.

'NECİP FAZIL'DAN ÖĞRENDİK'

Kitabın takdim yazısını yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamalarına da yer verilen videoda, "Ayasofya davamızı biz Üstat Necip Fazıl'dan öğrendik. Bu heyecanı ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da Allah'ın izniyle açtık. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir" ifadeleri yer alıyor.

'ÇOK GÜZEL BİR JEST'

Videoda görüşlerine yer verilen ve hat sanatı üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Süleyman Berk, Fethin Mührü adlı eserin Ayasofya'nın açılış yıl dönümüne özel çok önemli bir armağan olduğunu kaydederek "Hem baskısı hem hazırlanması mükemmel. Çok güzel bir jest oldu." dedi. Prestijli eserde Yıldız Fotoğraf Albümünden fotoğraf kareleri bulunduğunu kaydeden Prof. Berk, "Bir de günümüz sanatçılarının çektiği fotoğraflar var. Her birisi eşsiz güzellikte kareler" değerlendirmesini yaptı.

'KAPSAMLI VE NİTELİKLİ'

Arkeoloji, sanat tarihi ve İstanbul üzerine yazılar yazan Hasan Mert Kaya, Fethin Mührü'nün "Herkesi ciddi anlamda besleyecek, arşiv niteliğindeki görsellerle bir araya getirilmiş muazzam bir eser." olduğunu belirterek "Son yıllarda Ayasofya ile ilgili gördüğümüz en kapsamlı, en nitelikli çalışma olmuş." dedi. Mimar Fossati ve ekibinin yaptığı restorasyon sırasında dökülen mozaiklerden oluşturulan Sultan Abdülmecit tuğrasının kitabın en önemli görsellerinden biri olduğunu anlatan Yazar Kaya, "İlk defa yayınlanan görseller ve onların metin bilgeleri ile gerçekten bir akademik başvuru niteliğinde" ifadelerini kullandı.

İLK KEZ YAYINLANAN LAR

Ayasofya'nın asırları aşan tarihini tüm yönleriyle ele alan Fethin Mührü'nde eski ve yeni dönemlere ait toplam 229 fotoğraf bulunuyor. Giriş bölümünde yer alan gravür ve minyatürler dikkat çekiyor. Eserde, 20'nci yüzyılın ilk yarısında İstanbul'un her köşesini kadrajına almış Ali Enis Oza'ya ait 24 fotoğraf ilk kez yayımlanıyor.

Kaynak: DHA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Medya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Fethin Mührü' ses getirdi - Son Dakika

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