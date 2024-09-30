Fethiye'de 52 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Cennet Koyu'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik botu ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, koyda 3'ü çocuk 52 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.