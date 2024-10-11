Fetih: İsrail'in Gazze'deki Katliamı Soykırımdır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fetih: İsrail'in Gazze'deki Katliamı Soykırımdır

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sistematik soykırım olarak nitelendirdi.

11.10.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki katliamlarını, Filistin halkına karşı yürütülen sistematik soykırımın devamı olarak niteledi.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği kanlı katliamlar Filistin halkına karşı 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü sistematik soykırım savaşının devamıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun son saldırılarında sivillerin sığındığı barınma merkezini hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in bu katliamlarla Filistinlileri tamamen yerinden etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Fetih Hareketi, Filistinlilerin maruz kaldığı en acımasız savaş karşısında, uluslararası topluma derhal müdahale etme ve kağıt üzerinde yapılan açıklamalar ve sözlü kınamalarla yetinmeme çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının akan kanını durdurmak ve İsrailli yetkilileri savaş suçluları olarak sorumlu tutmak için ciddi uluslararası girişimlerde bulunulmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, günlerdir İsrail ordusunun "soykırım ve etnik temizliğine" maruz kalıyor.

Filistinliler, karadan abluka, evlerinin yıkılması, gıda ve ilaç yokluğuyla bölgedeki hastanelerin zorla tahliye tehditlerine rağmen tehcire direniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetih: İsrail'in Gazze'deki Katliamı Soykırımdır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:22 Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 21:47:14. #1.13#
SON DAKİKA: Fetih: İsrail'in Gazze'deki Katliamı Soykırımdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.