Fetih: İsrail'in Gazze'deki Katliamı Soykırımdır

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Fetih Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki katliamlarını, Filistin halkına karşı yürütülen sistematik soykırımın devamı olarak niteledi.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği kanlı katliamlar Filistin halkına karşı 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü sistematik soykırım savaşının devamıdır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun son saldırılarında sivillerin sığındığı barınma merkezini hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail'in bu katliamlarla Filistinlileri tamamen yerinden etmeyi amaçladığı vurgulandı.

Fetih Hareketi, Filistinlilerin maruz kaldığı en acımasız savaş karşısında, uluslararası topluma derhal müdahale etme ve kağıt üzerinde yapılan açıklamalar ve sözlü kınamalarla yetinmeme çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, Filistin halkının akan kanını durdurmak ve İsrailli yetkilileri savaş suçluları olarak sorumlu tutmak için ciddi uluslararası girişimlerde bulunulmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, günlerdir İsrail ordusunun "soykırım ve etnik temizliğine" maruz kalıyor.

Filistinliler, karadan abluka, evlerinin yıkılması, gıda ve ilaç yokluğuyla bölgedeki hastanelerin zorla tahliye tehditlerine rağmen tehcire direniyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 126 Filistinli öldü, 98 bin 117 kişi yaralandı.