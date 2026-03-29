FETÖ firarisi Batman'da yakalandı
FETÖ firarisi Batman'da yakalandı

29.03.2026 14:08
Hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari M.S.K. Batman'da gözaltına alındı.

Batman'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 27 Mart 2026'da kent merkezinde düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. yakalandı.

Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Batman, Terör, Suç, Son Dakika

