Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik polis ekiplerince son 10 günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 83 şüpheliden 47'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat başkanlıkları ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin FETÖ'nün "güncel, finans, eğitim, bilişim ve mahrem yapılanmaları" içinde faaliyet gösterdikleri, örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyetlerini sürdürdükleri ve örgütsel sorumluluğu bulunan kişilerle irtibatlı oldukları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurdukları, örgüt mensuplarına ve örgütün "mağdur" olarak nitelendirdiği ailelere maddi destek sağladıkları ve örgütsel evlilik kapsamında görüşmeler yaptıkları belirlendi.

Bu tespitler üzerine 28 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da olduğu 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Açıklamada, FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.