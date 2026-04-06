FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 19 Gözaltı

06.04.2026 10:11
Konya merkezli düzenlenen operasyonda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında 19 kişi gözaltına alındı.

Konya merkezli 13 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ üyelerine yönelik soruşturmaları kapsamında terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adresinde bulunamayan diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
11:27
Trump’tan Taliban’a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Advertisement
