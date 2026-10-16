Fidan Bağdat\'ta İsrail tehdidini vurgulayıp İİT dönem başkanlığını Irak\'a devredecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta 17-18 Ekim'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na katılacak. Fidan toplantıda, İsrail'in saldırganlığı ve yayılmacı politikalarının Orta Doğu'daki en büyük güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğini vurgulayacak.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17-18 Ekim'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilecek İİT 52. DBK Toplantısı'na katılacak. "Diyalog ve Dayanışma: Barışı ve Sürdürülebilir Kalkınmayı Teşvik Etmenin İki Temel Dayanağı" temasıyla düzenlenecek toplantıda Türkiye, Haziran 2025'ten bu yana yürüttüğü Dönem Başkanlığı'nı Irak'a devredecek.

Toplantıda, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikaları ile Filistin genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleri, İslam dünyasındaki diğer çatışma bölgelerinde mevcut durum, terörizmle mücadele, BM reformu, İslamofobi ve İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman toplulukların durumunun gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantı sonunda "Bağdat Deklarasyonu" kabul edilecek.

Bakan Fidan toplantıda yapacağı konuşmada, İsrail'in saldırganlığı ve yayılmacı politikalarının, Orta Doğu'daki en büyük güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğinin altını çizecek. İsrail'in eylemleri karşısında İİT ülkelerinin ortak irade ortaya koyması ve sorumluluk sahibi uluslararası aktörlerle eşgüdüm içinde hareket etmesi ihtiyacına dikkati çekecek olan Fidan, Kudüs'ün statüsünün muhafazası için, Büyükelçilikleri'ni Kudüs'e taşıyan ülkelere karşı kararlı adımlar atılması ve bu yöndeki yeni girişimlerin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayacak. İki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin, adil ve kalıcı barışın tek yolu olduğunu bir kez daha dile getirecek olan Fidan, Gazze'de insani yardımın ihtiyaç sahiplerine kesintisiz ve tam biçimde ulaştırılmasının hayati önem taşıdığını kaydedecek.

KIBRISLI TÜRKLERİN MARUZ KALDIKLARI İZOLASYONUN KALDIRILMASINA KATKI SAĞLANMASININ ÖNEMİ VURGULANACAK

Müslüman Kıbrıslı Türklerle her alanda güçlü dayanışma sergilenmesinin ve maruz kaldıkları haksız izolasyonun kaldırılmasına katkı sağlanmasının ehemmiyetine vurgu yapacak olan Fidan, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı ile Oniki Adalar'da yaşayan Müslüman Türk nüfusunun temel hak ve özgürlüklerinin korunması için İİT çatısı altında yürütülecek çalışmaların önemine dikkati çekecek.

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması, ekonomisinin yeniden canlandırılması ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için ortak çabaların sürdürülmesi ihtiyacına işaret edecek. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar açısından arz ettiği önemin altını çizecek olan Fidan, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini ifade edecek.

Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki tırmanmanın bilhassa Körfez ülkeleri açısından doğurduğu menfi sonuçlara dikkati çekecek olan Fidan, bu ülkelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu dile getirecek. Fidan, Hürmüz ve Babülmendep Boğazlarında seyrüsefer serbestisi ve güvenliğin tesisinin bölgesel istikrar ve küresel ticaret açısından elzem nitelik taşıdığını belirtecek.

Fidan ayrıca, Husilerin sivilleri ve kritik altyapıyı hedef alan saldırılarını kınayarak, Türkiye'nin Suudi Arabistan ile dayanışmasını teyit edecek.