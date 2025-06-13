Fidan'dan Irak ve Ürdün ile Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İsrail'in İran'a saldırısıyla ilgili gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili gelişmeler ele alındı.
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