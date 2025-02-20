Fidan ve Harris'ten Türkiye-AB Görüşmesi

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya gelerek ikili konular ile Türkiye- Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Fidan ve Harris görüşmede, ikili konular ile Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Gazze'deki durum ve İsrail- Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunan ikili, Ukrayna- Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde Avrupa'nın güvenliği konusunu da ele aldı.