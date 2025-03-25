Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD\'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik adımların Ukrayna, Filistin ve Suriye konuları ile CAATSA yaptırımları ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması üzerine görüşmelerin ele alındığı belirtildi.

25.03.2025 23:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

MASADA CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-35'LER VAR

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar, yaklaşan devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin konularının ele alındığı bildirildi. Görüşmede ayrıca ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınmasının da konuşulduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Ayhan Murat:
    Erdoğan’dan sonraki liderimiz fidan 21 2 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    nenem pekmez kaynatır dedem s. oynatir. 2 6 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    bir fidan yeter 4 0 Yanıtla
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