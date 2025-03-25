Dışişleri Bakanı Fidan, ABD\'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.

MASADA CAATSA YAPTIRIMLARI VE F-35'LER VAR

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinde atılacak stratejik adımlar, yaklaşan devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmelere ilişkin konularının ele alındığı bildirildi. Görüşmede ayrıca ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınmasının da konuşulduğu kaydedildi.