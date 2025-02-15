Fidan ve Safadi Münih'te Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Münih'te bir araya geldi. Görüşmede Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Münih'te Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Safadi ile görüştü. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Filistin'deki durum ve Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili hazırlıklar değerlendirildi.