Filipinler, Çin'in çevreye zarar verdiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Filipinler, Çin'in çevreye zarar verdiği iddialarını yalanladı

Filipinler, Çin'in Filipin donanmasına ait geminin çevreye zarar verdiği yönündeki suçlamalarını reddetti. Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü Sözcüsü, Çin'in suçlamalarının asılsız olduğunu belirtti ve Çin'in mercanlara ve deniz çevresine zarar veren taraf olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin'in bu zararlı faaliyetlerini durdurmak için hiçbir adım atmadığını ifade etti. Çin ise Filipinler'i mercan resiflerine zarar vermekle suçlamıştı.

09.07.2024 10:11
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Filipinler, Çin'in Filipin donanmasına ait geminin çevreye zarar verdiği yönündeki iddialarını yalanladı.

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) Sözcüsü Jonathan Malaya, Çin'in suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Malaya, "Sözde Çinli uzmanlar tarafından Filipinler'e yöneltilen suçlama asılsız ve klasik bir yanlış yönlendirmedir." ifadesini kullandı.

Mercanlara ve deniz çevresine telafisi mümkün olmayan zararlar veren ve binlerce Filipinli balıkçının geçimini tehlikeye atan tarafın Çin olduğunu belirten Malaya, bu durumun 2016'da Daimi Tahkim Mahkemesince (PCA) tespit edildiğini vurguladı.

Malaya, Çinli balıkçıların, Güney Çin Denizi'nde nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağaları, mercan ve dev istiridyeleri uygun olmayan yöntemlerle avladığını, ancak Pekin yönetiminin bu yöntemleri durdurmak için hiçbir adım atmadığını kaydetti.

Hint-Pasifik ülkelerini, bölgedeki deniz ve kara biyoçeşitliliğini korumak için koordineli ve sürekli bir çok taraflı eylem için Filipinler'e katılmaya davet ettiklerini aktaran Malaya, "Kamuoyunu ve uluslararası toplumu, Çin devlet medyasının ve sözde Çinli uzmanların yalan haber ve dezenformasyon yayma ve BRP Sierra Madre'ye yönelik bu yanlış suçlama da dahil olmak üzere Filipinler'de kötü niyetli operasyonları yürütme faaliyetlerine karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Çin, Filipinler'i Güney Çin Denizi'ndeki mercan resiflerine zarar vermekle suçlamıştı

Çin, dün, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler'e ait savaş gemisinin mercan resifi ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle Manila yönetimini suçlamıştı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan raporda, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'ndaki mercan dağılımında "keskin bir düşüş" yaşandığı ifade edilmiş, bölgede ağır metaller ve petrol gibi kirleticilerde artış tespit edildiği, balık ağları gibi başka atıkların da bulunduğu bildirilmişti.

Bölgeden deniz suyu numunelerinde cıva, bakır, çinko gibi metallerin bulunduğu belirtilen raporda, atılan nesnelerin bazılarının Filipinler'e ait olduğunun saptandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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