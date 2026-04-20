Filipinler'de 'Balikatan' Tatbikatı Başladı

20.04.2026 17:57
Filipinler, ABD ve diğer ülkelerle 17 bin askerin katıldığı 'Balikatan' tatbikatını başlattı.

Filipinler, ABD, Fransa ve Avustralya ordularının da katılımıyla Filipinler'in batı ve kuzey bölgelerinde yaklaşık 3 hafta sürecek yıllık "Balikatan" askeri tatbikatı başladı.

Manila Times'ın haberine göre, Tagalog dilinde "omuz omuza" anlamına gelen "Balikatan" adlı askeri tatbikata Filipinler, ABD, Japonya, Avustralya, Kanada, Fransa ve Yeni Zelanda'dan toplamda 17 bin askeri personel katılıyor.

Yaklaşık 3 hafta sürerek 8 Mayıs'ta tamamlanması planlanan askeri tatbikata, diğer 13 ülke de "gözlemci" olarak katılıyor.

Tatbikat boyunca kara, deniz, hava, siber ve uzay dahil askeri unsurlar müşterek operasyonlar yürütecek.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Romeo Brawner, tatbikatın açılış törenindeki konuşmasında, Balikatan'ın "(ABD ile) ortaklığın en güçlü avantajı olduğu konusunda açık ve net bir mesaj" verdiğini belirtti.

ABD'nin Manila Büyükelçiliği yetkilisi Robert Ewing de "Bu yılki tatbikat, Balikatan tarihinin en büyüğü ve benzer düşüncelere sahip ortaklardan oluşan büyüyen ağımızın gücünü de vurguluyor." ifadesini kullandı.

Filipinler, "Asya-Pasifik bölgesinde ABD'nin en eski askeri müttefiki" olarak tanınıyor.

Kaynak: AA

Filipinler, Savunma, Güncel, Son Dakika

