Filipinler'de Çocuk İşçi Sayısı Düştü - Son Dakika
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Filipinler'de Çocuk İşçi Sayısı Düştü

Filipinler\'de Çocuk İşçi Sayısı Düştü

2023'te Filipinler'deki çalışan çocuk sayısı 1,09 milyona gerileyerek oranı yüzde 3,5'e düştü.

22.11.2024 12:48
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MANİLA, 22 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de 2022 yılında 1,48 milyon olan 5-17 yaşlarında çalışan çocuk sayısı 2023 yılında 1,09 milyona düştü.

Filipinler İstatistik Kurumu'nun (PSA) perşembe günü açıkladığı son verilere göre 2021 yılında Filipinler'de çalışan çocuk sayısı 1,37 milyon olarak hesaplandı.

Kurum, çalışan çocukların 5-17 yaş grubundaki çocuk nüfusu içindeki payının 2022'de yüzde 4,7 iken 2023'te yüzde 3,5'e gerilediğini söyledi. 2021 yılında ise çalışan çocukların oranı yüzde 4,3 olarak tahmin ediliyordu.

2023'te çalışan çocukların yüzde 59,1'ini erkek çocukları, yüzde 40,9'unuysa kız çocukları oluşturdu. PSA, benzer şekilde 2022 ve 2021'de de çalışan çocukların yarısından fazlasının erkek çocuklar olduğunu belirtti.

Veriler geniş endüstri gruplarına göre değerlendirildiğinde hizmet sektörünün çalışan çocuklar için birincil istihdam merkezi olarak ortaya çıktı ve 2023 yılında toplam çalışan çocukların yüzde 50'sini oluşturdu.

PSA, ülkedeki çocuk işçi sayısının 2023 yılında gerilediğini belirtti. Çocuk işçiliği çerçevesinde toplam çalışan çocuk sayısı 2023'te 678.000 olarak tahmin edilirken, bu sayı 2022'de 828.000 ve 2021'de 935.000 olarak bildirilen sayıdan daha düşük.

Yaş grupları dikkate alındığında 15-17 yaş grupundaki çocuk işçiler, 2023 yılında yüzde 74,4 ile çocuk işçiliği çerçevesinde çalışan çocuklar arasında en büyük paya sahip.

Geniş sektör gruplarına göre tarım sektörü, 2023 yılında yüzde 65,3 ile çocuk işçilerin bulunduğu en büyük sektörü oluşturmaya devam ederken, onu 30,7 ile hizmetler sektörü ve yüzde 4 ile sanayi sektörü takip etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Çocuk İşçi Sayısı Düştü - Son Dakika

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