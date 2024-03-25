Filipinler'de minibüs ve kamyon çarpışması: 13 ölü

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MANİLA, 25 Mart (Xinhua) -- Filipinler'de polis ve yerel medyanın bildirdiğine göre ülkenin güneyindeki Cotabato eyaletinde bulunan bir otoyolda Pazartesi günü bir yolcu minibüsü ile damperli bir kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel polise göre eğimli bir virajda ilerleyen ve yaklaşık 15 yolcu taşıyan minibüse, karşı şeritten hızla gelen damperli bir kamyon çarptı. Kaza yerel saatle öğlen 12'den sonra meydana geldi.

İlk incelemeler minibüsün takla atarak bir hendeğe yuvarlandığını ve alev aldığını gösterdi. Polis, kamyonun yan yattığını ve minibüsten yaklaşık 200 metre uzağa sürüklendikten sonra alev aldığını belirtti.

Yetkililer çarpışmanın nedenini araştırıyor.