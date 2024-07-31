Filipinler ve ABD Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatı Gerçekleştirdi

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Filipinler ve ABD donanmaları, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesinde ortak deniz tatbikatı yaptı.

Filipinler Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesindeki Palawan'ın batısında ABD donanması ile ortak deniz tatbikatının yapıldığı bildirildi.

Tatbikatta bölük taktikleri, manevra, fotoğraf çekimi ve çapraz güverte gibi birçok maddenin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, tatbikatın 2 ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr da donanma kabiliyetlerinin güçlenmesi için bu tarz tatbikatların önemli olduğunu kaydetti.

Bu arada tatbikatın Filipinler'de dün bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr'ın görüşmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.