Filipinler\'de tropik fırtına ve muson yağmurları yüzünden 23 kişi can verdi

Filipinler’de günlerdir etkisini sürdüren Luis ve Maymay tropikal siklonları ile muson yağmurlarının yol açtığı felakette bilanço ağırlaşıyor. Ülke genelinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişi yaşamını yitirirken, 5 milyondan fazla vatandaş olumsuz etkilendi.

24 BİN KİŞİ SIĞINIYOR

Filipinler Haber Ajansının (PNA) aktardığı bilgilere göre, Sivil Savunma Ofisi (OCD) Yetkilisi Diego Mariano düzenlediği basın toplantısında afetin son boyutunu açıkladı. Şiddetli yağışlar sonucu binlerce evin sular altında kaldığını belirten Mariano, kurulan 523 tahliye merkezinde halihazırda 24 binden fazla kişinin barındığını bildirdi.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Ülke çapında hava muhalefetinden doğrudan etkilenenlerin sayısının ise 5 milyonu aştığı kaydedildi. Arama ve Kurtarma Çalışmaları Sürüyor. Açıklanan resmi verilere göre felakette 17 kişi yaralanırken, akıntıya kapılan ya da heyelan altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, bölgede yağışların sürebileceği konusunda uyarıda bulunarak sel ve toprak kayması riskine karşı alarm durumunu koruyor.