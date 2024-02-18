Filistin Başbakanı: Filistin Devleti Tanınmalıdır - Son Dakika
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Filistin Başbakanı: Filistin Devleti Tanınmalıdır

Filistin Başbakanı: Filistin Devleti Tanınmalıdır

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, açık bir amacı olmayan siyasi sürecin yürütülemeyeceğini belirterek, Filistin devletinin tanınması gerektiğini bildirdi. Iştiyye, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile yaptığı görüşmede, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik saldırıların acilen durdurulması konusunu ele aldı. İşgalin sona erdirilmesi ve Filistin'in tanınması taleplerini dile getiren Iştiyye, uluslararası çabaların artırılmasını istedi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırıların felakete yol açabileceği uyarısında bulunan Iştiyye, önceliklerinin saldırıları durdurmak ve yardımın ulaştırılması için sınır kapılarının açılması olduğunu vurguladı.

18.02.2024 23:49  Güncelleme: 23:49
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, açık bir amacı olmayan siyasi sürecin yürütülemeyeceğini belirterek, Filistin devletinin tanınması gerektiğini bildirdi.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Iştiyye, 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamında Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik saldırıların acilen durdurulması" konusunu görüştü.

Başbakan Iştiyye, Filistin'e yönelik işgalin sona erdirilmesine ilişkin, "Özellikle İsrail'den karşılık bulmayan, açık bir amacı olmayan siyasi süreç yürütülemez." görüşünü paylaştı.

Taleplerinin "Filistin'in tanınması, BM'ye tam üyelik ve işgali sona erdirmeyi amaçlayan BM kararı" olarak sıralayan Iştiyye, bu yönde uluslararası çabaların artırılmasını istedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde güvenli alan olarak açıklanan ve Filistinli nüfusun yığıldığı Refah bölgesine İsrail'in karadan işgalini değerlendiren Iştiyye ve Eide, bunun "katliam ve felakete yol açabileceği" uyarısında bulundu.

Iştiyye, önceliklerinin "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak ve yardımın ulaştırılması için tüm sınır kapılarını Gazze'ye açmak" olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabineye sunduğu, uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı tanıması girişimine itiraz eden karar, hükümette oy birliğiyle kabul edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtmişti. Blinken, İsrail'in daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, Norveç, İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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