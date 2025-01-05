Filistin Davası Unutulmamalı - Son Dakika
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Filistin Davası Unutulmamalı

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Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Filistin'in yalnız bırakıldığını vurgulayarak, uluslararası desteğin önemine dikkat çekti.

05.01.2025 12:10
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Prof. Dr. Hüsamettin İnaç: "Filistin davası yalnız bırakılmamalı"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Filistin meselesi ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İnaç, Filistin davasının İslam ve Arap dünyasında uzun süredir unutulduğunu ifade ederek, bunun temel nedeninin Körfez ülkelerinin kendi siyasi çıkarları ve tahtlarını kaybetme korkusu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. İnaç, Gazze'de yaşanan olaylarda Filistin'in yalnız bırakıldığını belirtti ve şunları söyledi: "Hamas'ın yanında olduğunu söyleyen güçlerin, vekil kuvvetlerini harekete geçirmemesi dikkat çekicidir. Örneğin Hizbullah, Bedir Tugayları veya Haşdi Şabi gibi unsurlardan beklenen destek gelmedi. Bu durum, Filistin'in uluslararası arenada yalnız bırakıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor."

Batı'dan gelen destek önemli

İnaç, Avrupa'da Filistin'e yönelik desteğin artmasının önemli bir gelişme olduğuna işaret etti. Özellikle İspanya'nın bu konuda öncülük ettiğini belirten İnaç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Galant hakkında açtığı davanın, adaletin sağlanması yolunda umut verici bir adım olduğunu ifade etti.

Gazze'nin zengin hidrokarbon kaynaklarına sahip olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İnaç, bölgedeki mücadelelerin sadece insani değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik nedenlerle sürdüğünü belirtti. Gazze'nin, Doğu Akdeniz'deki enerji koridorlarının bir parçası olarak görüldüğünü ifade etti.

İnaç, Gazze'nin geleceği konusunda ise umutlu olduğunu belirtti: "Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağına, topraklarını yeniden elde edeceğine ve düşman unsurlarını coğrafyasından uzaklaştıracağına inanıyorum. Bu süreç büyük bir değişim ve dönüşümün habercisi olacaktır."

Prof. Dr. İnaç, Filistin halkının zulüm karşısında inancını kaybetmemesinin dünya genelinde vicdan sahibi insanları etkilediğini belirterek, uluslararası toplumun bu konuda daha adil ve kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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