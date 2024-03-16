Filistin'de Muhammed Mustafa Başbakan olarak atandı

Filistin'de Başbakan olarak atanan Muhammed Mustafa, yeni hükümetin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının acılarını dindirmek için çalışacağını belirterek, "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'dan uzak bir devlet olmaz." ifadelerini kullandı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mustafa, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mektupta 19. hükümeti kurma görevini kabul ettiğini duyurdu.
Mustafa, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesinden onur duyduğunu ve kanunlarda belirtilen süre zarfında kapsamlı istişarelerin ardından 19. hükümeti Devlet Başkanı'na sunacağını belirtti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırılara işaret eden Mustafa, "Milli davamızın içinden geçtiği bu aşamanın ciddiyetinin, kararlı halkımızın içinde bulunduğu zor şartların ve mevcut zorlukların büyüklüğünün farkındayım." değerlendirmesinde bulundu.
Mektubunda Gazze vurgusu yapan Mustafa, "Gazze olmadan devlet olmaz, Gazze'de de Kudüs ve Batı Şeria'dan uzak bir devlet olmaz." ifadesini kullandı.
"Filistin halkının maruz kaldığı saldırılar daha fazla çaba gösterilmesini gerektiriyor"
Mustafa, "Başta Filistin'in ebedi başkenti Kudüs olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde devam eden cinayet, yıkım ve Yahudi yerleşimci terörü ile İsrail'in gözaltı baskınlarına" dikkati çekerek, İsrail hükümetinin uyguladığı ekonomik abluka ile Filistin fonlarına el koyma uygulamalarını hatırlattı.
Filistin'in yeni Başbakanı, "Filistin halkının maruz kaldığı saldırılar, daha fazla çaba gösterilmesini, safların birleştirilmesini, Arap ve uluslararası alanda çalışmaların sürdürülmesini gerektiriyor." açıklamasında bulundu.
Mustafa, yeni hükümetin onaylanır onaylanmaz Gazze Şeridi'ndeki halkın acılarını dindirmek için çalışacağını belirtti.
Filistin'de 19. hükümeti kurma görevi verilen Mustafa, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"İsrail saldırıları, halkımızın direnişini güçlendirme ve özgürlüğe ulaşmanın inşa sürecini tamamlama çabalarını artırmaktan, bağımsızlıktan, 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasından, uluslararası meşruiyet kararları doğrultusunda mültecilerin geri dönüşünden başka hiçbir şeye sebep olmayacaktır."
Filistin anayasasının 65. maddesine göre, hükümet kurma görevi verilen yeni Başbakan'ın atandığı tarihten itibaren 3 hafta içinde kabine üyelerini belirleyerek onaylanmak üzere Devlet Başkanı'na sunması gerekiyor. Yeni hükümetin kurulması için en fazla 2 hafta daha ek süre verilebiliyor.
Filistinli gruplar, ulusal mutabakat olmadan yeni Başbakan atanmasını eleştirmişti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14 Mart'ta eski Başbakan Yardımcısı ve Filistin Yatırım Fonu Başkanı Mustafa'yı yeni Başbakan olarak atamıştı.
Filistinli direniş grupları ise Abbas'ın, ulusal mutabakata varılmadan Mustafa'yı Başbakan olarak atamasının, bölünmeyi derinleştirdiğini ifade etmişti.
Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Ulusal Girişimi'nden yapılan ortak açıklamada, "tek başına karar alma ve ulusal mutabakat olmadan yeni bir hükümet kurma gibi içi boş yüzeysel kararlar almakla meşgul olmanın, bölünmeyi derinleştirdiği" kaydedilmişti.
Abbas, 26 Şubat'ta Başbakan Muhammed Iştiyye hükümetinin istifasını kabul etmişti.
Devlet Başkanı Abbas'a istifasını sunduğunu duyuran Iştiyye, "Karar, Filistin davası ve siyasi rejimimizin karşılaştığı benzeri görülmemiş şiddetli saldırıların yanı sıra Gazze'de halkımıza karşı uygulanan zorla aç bırakma, göçe zorlama gibi soykırım suçlarının gölgesinde alındı." demişti.
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