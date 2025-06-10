Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı

10.06.2025 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Dışişleri, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırganlıklarını durdurması için acil müdahale istedi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırganlığını durdurmak için "acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Bakanlık, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yürüttüğü askeri operasyonu genişletip, doğudaki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenlemesi ve Nablus kentine bağlı Eski Şehir bölgesini kuşatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"İşgal güçlerinin Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmayı, halka karşı soykırım, zorla göç ettirme ve ilhak suçlarını derinleştirmeyi, Filistin devletinin kurulması ihtimalini yok etmeyi hedefleyen hızlandırılmış planları" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'ya yönelik "eşi benzeri görülmemiş" saldırganlığına dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların aynı zamanda "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi, Batı Şeria'nın parçalanması, Filistinlilerin hareket kabiliyetinin ve geçim kaynaklarına erişiminin engellenmesi, İslam ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik artan saldırılar" ile birlikte yürütüldüğü belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma seslenerek, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırganlığını durdurmak için somut ve acil adımlar atılmasını talep etti.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Nablus kentinin birçok bölgesinde baskınlar gerçekleştirmiş, baskınlarda İsrail askerleri, kentin Eski Şehir bölgesini de ablukaya almıştı.

İsrail askerleri baskında Filistinlilerin evlerine ve iş yerlerinde zorla arama yaparken, çok sayıda Filistinliyi gözaltına alarak sorguya çekmişti.

İsrail askerlerinin gerçek mermi ve patlayıcı kullandığını ifade eden görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun insansız hava aracı (İHA) uçuşlarının yanı sıra Nablus'a buldozerlerle takviye edilmiş kuvvetler konuşlandırdığını söylemişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerinin kentte attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 16 Filistinliye müdahale edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu 12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

21:16
İşte Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
19:49
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
10:34
7 gollü çılgın maç Son sözü De Bruyne söyledi
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
10:32
Ebru Yaşar’dan Gazze’ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
10:30
ABD’de protestolar kontrolden çıktı İş yerleri yağmalanmaya başladı
ABD'de protestolar kontrolden çıktı! İş yerleri yağmalanmaya başladı
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:57
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler
Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 22:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin'den Acil Müdahale Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.