Filistin'den Somaliland'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Filistin'den Somaliland'a Tepki

16.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, Somaliland'ın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınadı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland'ın Kudüs'te sözde büyükelçilik açmasını, Filistin hukukuna bir saldırı olarak değerlendirdi.

Şeyh, Somaliland'ın, sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmasına tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin açılmasının, "uluslararası meşruiyet ve hukuk ile Arap ve İslam zirvelerinde alınan kararlarla çelişen provokatif bir uygulama" olduğunu kaydeden Şeyh, bu gelişmeyi Arap, İslam ve uluslararası toplumun ortak tutumuyla bağdaşmayan bir tavır olduğunu ifade etti.

Büyükelçiliğin açılmasının "Filistin halkının meşru ulusal haklarına bir saldırı" olduğunu belirten Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, Somali ile tam dayanışma içinde olduklarını; ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklerini bir kez daha vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1980 yılında kabul ettiği 476 ve 478 sayılı kararlar, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarının geçersiz ve hukuka aykırı olduğunu hükme bağlıyor.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, pazartesi günü sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Büyükelçilik, Diplomasi, Politika, Filistin, Güncel, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Somaliland'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Brezilya’da skandal Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı
Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar Apartmanda yaşarken villaya taşınmış Tutuklu İBB daire başkanıyla ilgili çarpıcı iddialar! Apartmanda yaşarken villaya taşınmış
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı Panathinaikos, Ergin Ataman ile yollarını ayırdı
Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım Dünyadan ABD ve İran mutabakatına destek yağdı: Bölgesel barış için tarihi adım
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
14:50
Montella’dan Paraguay öncesi radikal karar İki yıldız kulübeye çekiliyor
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor
14:42
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 15:39:52. #7.13#
SON DAKİKA: Filistin'den Somaliland'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.