Filistin'den Uluslararası Soykırım Çağrısı - Son Dakika
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Filistin'den Uluslararası Soykırım Çağrısı

Filistin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için uluslararası baskı talep etti.

02.04.2025 17:16
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Filistin, İsrail'e karşı Gazze Şeridi'nde Filistinliler aleyhinde gerçekleştirilen soykırım seviyesinde ciddi bir uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya'daki mülteci kampında yerinden edilenlerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği hedef aldığı; aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı katliamı kınadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara saldırısının kapsamını genişletmesi ve Filistinli sivilleri hedef alan toplu katliamını ciddiyetle takip ettiği belirtildi.

İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki askeri işgali sürdürme, tampon bölgelerin genişletilmesi ve bölge sakini Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu planların, kapsamlı bir kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, derinleştirilen aç ve susuz bırakma politikası, yaşamın en temel ihtiyaçlarından yoksunluk, zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef alan bombardımanın tırmandırılması ve halkın ateş altında göçe zorlanmasının gölgesinde yapıldığına dikkati çekildi.

Filistin, "İsrail'in Filistinli siviller aleyhindeki vahşeti sonlandırmak; soykırımı, zorla yerinden edilmeyi ve ilhakı durdurmak için gerekli önlemleri almak, uluslararası hukuka uygun siyasi çözümleri dayatmak" adına uluslararası cesaret gösterilmesini istedi.

Ayrıca Filistin, "gerçekleştirdiği vahşeti durdurması için İsrail'e karşı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da işlenen soykırım, zorla yerinden etme ve ilhak suçları seviyesinde ciddi bir uluslararası baskı uygulanması" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde UNRWA bünyesindeki kliniğe düzenlediği saldırıda 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı 22 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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